ندد ناشطون صرب في مجال حقوق الإنسان بما يعتقدون أنه حملة ترعاها الحكومة لرسم رسومات على الجدران "جرافيتي" تهدف إلى تعزيز عودة الجيش الصربي إلى كوسوفو.

وقالت ميلينا بيريتش من "جمعية التماسيح لحقوق الإنسان" في مؤتمر صحفي في بلجراد اليوم الخميس، إن من أعراض الحملة زيادة خطاب الكراهية في المجتمع الصربي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت، في بلجراد ومدن صربية أخرى، رسومات على الجدران تحمل شعار "عندما يعود الجيش إلى كوسوفو".

وتظهر على الحوائط جملة لأغنية شعبية عن كوسوفو، لكن في سياق السياسات القومية للرئيس ألكسندر فوسيتش، يمكن أيضا فهم النص كدعوة صارخة لغزو كوسوفو.

وارتكبت القوات المسلحة الصربية في حرب كوسوفو في عامي 1998-1999، مذابح هائلة بحق سكان كوسوفو من عرقية الألبان.

وأدى ذلك إلى تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي قصف صربيا جوا وأجبر الجيش الصربي على الانسحاب.

وأعلن إقليم كوسوفو استقلاله في عام 2008، لكن بلجراد لاتزال لا تعترف بذلك، على الرغم من أن غالبية المجتمع الدولي يعترفون به.

ويعتبر معظم فناني الرسومات على الجدران "جرافيتي"، أناس من المشجعين المتطرفين لكرة القدم، لكن وسائل إعلام تقول إن قياداتهم تتعاون مع أجهزة الاستخبارات الصربية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الخميس، اشتكى ناشطون في مجال حقوق الإنسان، من أنه يتم منعهم من قبل الشرطة من طلاء الرسومات.

بل إن بعض الناشطين، وفقا لهم، وُجهت إليهم اتهامات جنائية بإتلاف الممتلكات لمحاولتهم القيام بذلك.