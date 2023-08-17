 القبض على 6 لتورطهم في جريمة اغتصاب جماعي لشابة بريطانية في مايوركا - بوابة الشروق
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القبض على 6 لتورطهم في جريمة اغتصاب جماعي لشابة بريطانية في مايوركا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 2:51 م

أكدت الشرطة في بالما، عاصمة جزيرة مايوركا الإسبانية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على خمسة سائحين فرنسيين وآخر سويسري في الجزيرة، بسبب مزاعم اغتصابهم لامرأة بريطانية 18 عاما.

ويُزعم أن حادث الاغتصاب الجماعي وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين الماضي، أثناء حفل أقيم في بمنتجع ماجالوف، الواقع جنوب غرب بالما، والذي يشتهر بشعبيته بين البريطانيين الراغبين في قضاء العطلات.

ونقلت الشرطة عن الضحية القول إنها عادت مع المشتبه بهم إلى أحد الفنادق، حيث تم الاعتداء عليها لاحقا.

وقالت الشرطة إن الرجال، وهم جميعا في أوائل العشرينيات من عمرهم، تم احتجازهم بعد وقت قصير، وتم اكتشاف مقاطع فيديو لواقعة الاغتصاب المزعومة.

وأمر قاض مساء أمس الأول الثلاثاء، باحتجاز المتهمين الستة قيد المحاكمة.


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