أحمد سعد يطرح كليب دب دب

طرح الفنان أحمد سعد فيديو كليب جديد "دب دب "، بعد تشويقه لجمهوره ومحبيه على صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، وأطلقه على اليوتيوبن والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان، في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة، ودبل زوكش، والتي تصدرت الأكثر استماعا في مصر، والوطن العربي، واحتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي.

كما حصدت نجاحًا واسعًا، بعد إذاعتها ضمن المشهد الأخير في الحلقة الثانية من مسلسل مارفل "Moon Knight"، للمخرج محمد دياب.

ويظهر الفنان أحمد سعد في كليب "دب دب" بلوك متميز ومختلف، عن كليباته الأخيرة "هلا بيك يا مدلع" وأيضا كليب "يا ليالي" الذي شاركته فيه النجمة روبي.

ويقدم سعد مع المخرج حسين شعبان في "دب دب" رؤية فنية عصرية حديثة، تتوافق مع مفهوم ومعنى كلمات الأغنية؛ لإيصال الفكرة بأجمل شكل ممكن.

كليب أغنية "دب دب "، من إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.