منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، حققت شينجيانج إنجازات كثيرة في مختلف المجالات، لتدخل حقبة جديدة من مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل متساوية مع المناطق الأخرى في الصين.

فبعد أربعين سنة من إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين والبدء في تطبيقها، ما زال اقتصاد شينجيانج، منطقة الإيجور المسلمين في شمال غرب الصين، يواصل النمو بسرعة كعديد من المقاطعات الصينية.

وقال تشياو يوين، نائب مدير مكتب العلاقات الخارجية في إقليم شينجيانج، ذاتي الحكم، إن الصين حققت انتصارا شاملا في معركة مكافحة الفقر، لتسطر تاريخ التنمية للأمة الصينية، خاصة في منطقة شينجيانج الإيجورية ذاتية الحكم.

وأضاف يوين خلال لقاء جمع مسؤولي حكومة إقليم شينجيانج، ذاتي الحكم بشمال غرب الصين، مع وفد من الصحفيين المصريين ومسؤولين من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في العاصمة أورومتشي، إن كافة القوميات في شينجيانج سعت لتنفيذ سياسة مكافحة الفقر واستراتيجية النهضة الريفية بشكل دقيق.

وقال يوين إنه لغاية نهاية عام 2020، نجحت شينجيانج في انتشال جميع الفقراء الريفيين من الفقر وفقا للمعيار المعمول به حاليا، البالغ عددهم 3 ملايين و64.9 ألف شخص، كما نجحت في تخليص 3666 قرية فقيرة و35 محافظة فقيرة من الفقر، الأمر الذي يمكّن شينجيانج من دخول مجتمع رغيد الحياة بشكل متزامن مع باقي المقاطعات الصينية.

وعن الآليات المعمول بها، قال يوين إن شينجيانج قامت بإعداد خطة لتحديد هوية الفقراء من خلال معايير معيشية ثابتة، ونظمت قاعدة بيانات بها القرى والأسر الفقيرة، للتعرف على مناطق توزع الفقراء وأسباب الفقر وحاجاتهم، حيث سجلت المقاطعة القرى الفقيرة والفقراء في بطاقات وأقامت منظومة وقاعدة بيانات ضخمة لمكافحة الفقر على خمسة مستويات، أي المنطقة والمدينة والمحافظة والبلدة والقرية.

ولفت يوين إلى أن شينجيانج قامت بتشكيل فريق قوي لمكافحة الفقر، فقال إن المنطقة كانت مسؤولة عن إعداد السياسات العامة فيما كانت المحافظات مسؤولة عن تنفيذها والقرى مسؤولة عن تطبيقها على الأرض، بشرط بهدف مكافحة الفقر وإيصال المساعدات إلى الأسر الفقيرة.

وأضاف يوين أن المقاطعة كان شغلها الشاغل هو العمل على مساعدة الفقراء بشكل دقيق من خلال "معادلة رباعية"، أي مكافحة الفقر بالمشاريع الخاصة ومكافحة الفقر بالصناعات ومكافحة الفقر بالجهود الاجتماعية ومكافحة الفقر بمساعدة المقاطعات المتقدمة.

وقال يوين إن شينجيانج ركزت على اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع الظروف الواقعية، حيث نفذت إجراءات مختلفة حسب حاجة القرى والأسر، فركزت الحكومة على دعم الصناعات سواء كان الزراعة أو الغابات أو الرعي أو الصناعة أو التجارة أو السياحة، وعملت على زيادة التوظيف من خلال تطوير الصناعات لتخليص الفقراء من الفقر، حيث مكنت المقاطعة فردا على الأقل من كل أسرة فقيرة من الحصول على العمل المستقر، وإعطاء الأولوية للفقراء عند التعيين في الوظائف.

وأشار يوين إلى أن المقاطعة عملت على مكافحة الفقر أيضا من خلال دعم التعليم، والذي تضمن جميع الأطفال في سن التعليم الإلزامي من الأسر الفقيرة لتلقي التعليم، وأيضا كافحت الحكومة الفقر من خلال دعم الرعاية الصحية، التي تضمنت المرضى الفقراء في مبادرات "العلاج قبل الدفع" و"تسوية الحسابات بدفعة واحدة" في المستشفيات العامة على مختلف المستويات.

وأشار إلى بناء البنية التحتية، التي هي ضمن خطة المقاطعة لمحاربة الفقر، فقال إنه لغاية نهاية عام 2020، تم تشييد الطرق في جميع القرى الفقيرة، وإيصال الكهرباء والإذاعة والتلفزيون إلى جميع القرى الفقيرة، وتحسّن مستوى المعيشة للأسر الفقيرة بشكل كبير.

وبعد ذلك، حددت حكومة شينجيانج معيار لتحديد مدى تخلص المحافظات والقرى والأسر الفقيرة من الفقر، لمتابعة نتائج خطط التنمية، فضلا عن تحديد المقاطعة طرق أيضا للحفاظ على نتائج مكافحة الفقر.

وحددت شينجيانج فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للمحافظات التي تتخلص من الفقر، يستمر خلالها تقديم الدعم للأسر مع التعديل على مراحل، لتتحول القرى من مرحلة "الدعم من أجل التخلص من الفقر" إلى "الدعم من أجل تحقيق النهضة الريفية".

وقال المسئول في حكومة شينجيانج إن التخلص من الفقر ليس خط النهاية، بل نقطة الانطلاق نحو حياة جديدة ونضال جديد، فقد تحولت المهام الرئيسية في شينجيانج إلى دفع النهضة الريفية على نحو شامل.

وأضاف يوين أن شينجيانج تسعى لتثبيت نتائج معركتها في مكافحة الفقر، ومنع ظاهرة العودة إلى الفقر بشكل جماعي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل شينجيانج أولا على زيادة دخل الفلاحين، ومراقبة جهود مكافحة الفقر، والحفاظ على استقرار السياسات الداعمة، وتدشين الصناعات في المناطق التي تتخلص من الفقر، وزيادة الدعم لتطوير هذه الصناعات.

وأطلقت شينجيانج حملة التوظيف لمنع العودة إلى الفقر، وإعادة توطين الفقراء، والعمل على تطوير الصناعات واستكمال المرافق والخدمات العامة في مناطق إعادة التوطين، وتوفير الوظائف لهم، لضمان الاستقرار الاجتماعي والأمان والحياة السعيدة والآمنة للأسر المعاد توطينها.