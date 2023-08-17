 ضياء السيد: حجازي سيتجاوز أزمة فسخ تعاقده مع اتحاد جدة.. وسيعود أفضل مما كان - بوابة الشروق
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ضياء السيد: حجازي سيتجاوز أزمة فسخ تعاقده مع اتحاد جدة.. وسيعود أفضل مما كان

الشروق
نشر في: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: الخميس 17 أغسطس 2023 - 10:59 م

أبدى ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، حزنه بعد اتخاذ فريق اتحاد جدة السعودي قرارًا بفسخ التعاقد مع أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي.

وكشفت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس، عن نية فريق اتحاد جدة السعودي بفسخ التعاقد مع أحمد حجازي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب ضياء السيد عبر حسلبه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " احزنني خبر فسخ تعاقد احمد حجازي مع نادي اتحاد جده، لكن انا عارف انه هيتجاوز الموضوع ده وسيعود أفضل من الأول سماته الشخصية كقائد وراجل في الملعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى بتقول انه هيرجع احسن من الاول، المكان اللي فيه حجازي كسبان".


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