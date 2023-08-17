بريطانيا تدعو إسرائيل للحفاظ على حق أطفال فلسطين بالتعليم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت بريطانيا، الخميس، إسرائيل إلى الحفاظ على حق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم.

جاء ذلك في منشور للقنصلية البريطانية بالقدس على حسابها في منصة إكس (تويتر سابقا)، تعليقا على هدم مدرسة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القنصلية: "جميع الأطفال لديهم الحق في التعليم، المملكة المتحدة تدعو حكومة إسرائيل للحفاظ على هذا الحق للأطفال الفلسطينيين".

وجاء منشور القنصلية مرافقًا لآخر أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أعلنت فيه هدم المدرسة الذي جرى الخميس.

وقالت يونيسف عبر حسابها على منصة إكس: "اليوم، تم هدم مدرسة في منطقة عين سامية في الضفة الغربية، قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديد".

وتابعت أنه "في الأشهر الـ 12 الماضية، تم هدم 3 مدارس، ما أثّر على 78 طالبًا".

وختمت يونيسف منشورها بالقول: "لا تزال حوالي 58 مدرسة مهددة بالهدم".

وفي وقت سابق الخميس، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فلسطينية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بذريعة بنائها في المنطقة "ج" دون ترخيص.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان، إن السلطات الإسرائيلية "دمرت مدرسة عين سامية في مديرية تربية رام الله والبيرة والتي تقدم خدمات تعليمية لعدد من الطلبة في التجمع البدوي".

وأَضافت: "هذه العملية الاستفزازية تُظهر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك القرارات الدولية التي تحمي حق التعليم".