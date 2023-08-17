الإمارات: إطلاق تحدي عالمي لوضع حلول لقضايا المناخ

انطلقت بالإمارات مسابقة عالمية لطلاب المدارس والمعلمين في جميع أنحاء العالم للمساهمة بأفكارهم وحلولهم المبتكرة لمكافحة أزمة تغير المناخ.

وأطلقت المسابقة، التي تحمل اسم (تحدي تغير المناخ)، مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بأبوظبي، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، ومن المقرر أن تقام نهائيات المسابقة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي في ديسمبر المقبل.

وسيحظى المتسابقون الذين وصلوا للمرحلة النهائية من فئتي الطلاب والمعلمين بفرصة لتقديم حلولهم أمام الجمهور، وسيحصل الفائزون على فرصة الحصول على برنامج مخصص في كلية سعيد للأعمال العام المقبل، علاوة على ذلك، ستتاح لهم فرص التعاون مع رواد الأعمال المؤثرين وقادة الفكر في مجال الابتكار والتأثير الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.

وتدعو المسابقة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا لتقديم مقترحاتهم لمعالجة أزمة المناخ عبر خمسة مجالات رئيسية، هي تلوث الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وندرة المياه، والأمن الغذائي، وانتشار الامراض التي تنقلها الحشرات، وسيتم تشجيع معلمي المدارس الثانوية على المشاركة من خلال تقديم خطط دروس تغير المناخ التي ترفع الوعي وتلهم الطلاب للتفكير بشكل خلاق في معالجة واحدة من أكثر الاهتمامات إلحاحًا في عصرنا.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل: "إطلاق تحدي المناخ، يهدف إلى تحفيز طلاب المدارس الثانوية والمعلمين البالغ عددهم حوالي مليار فرد في جميع أنحاء العالم والاستماع إلى أفكارهم في معالجة قضية تغير المناخ، حيث تعمل هذه المسابقة كمنصة لتنمية الجيل القادم، وتمكينهم من قيادة حلول هادفة وتسريع العمل المناخي".

وأشارت اللجنة المنظمة للمسابقة، إلى أن آخر موعد للتقديم للمسابقة هو 15 من شهر أكتوبر من هذا العام، لتبدأ بعدها لجنة التحكيم الدولية بفرز المشاركات، ثم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة، الذين سيتم دعوتهم حفل توزيع الجوائز خلال مؤتمر (كوب 28) بدبي في 8 ديسمبر المقبل.