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شهدت دولة أيرلندا تكدسات مرورية وحشود هائلة أمام ماكينات الصرف الثلاثاء الماضي، بعد أنباء عن عطل في بنك أيرلندا يتيح سحب أموال من خارج الرصيد دون عوائق تذكر؛ ما أدى لتدخل قوات الأمن لتفريق الحشود.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بنك أيرلندا تعرض لعطل تقني يمكن المستخدمين من تحويل 1000 يورو لحساباتهم وسحبها دون أن تكون مودعة في أرصدتهم البنكية؛ ما شكل فرصة جيدة لمحبي نهب البنوك.

وبدأ الأمر صباح الثلاثاء الماضي بعطل في الموقع الإلكتروني لبنك إيرلندا منع المستخدمين من تحويل النقود عبر الإنترنت؛ ما أدى لعاصفة من الشكاوى، وصرح البنك لاحقا بإجرائه تعديلات لإصلاح العطل.

وتداول بعض المستخدمين معلومات عن إمكانية سحب نحو 1000 يورو من النقود غير المودعة بالحساب الخاص بكل مستخدم، وذلك عن طريق كارت السحب العادي.

وانتشر الخبر سريعا، وبحلول المساء احتشدت طوابير عدة أمام ماكينات الصرف لنهب المستطاع من المال المجاني.

واستعان البنك بقوات الأمن، بينما أصدر بيانا يؤكد أن قيمة الأموال المسحوبة بسبب العطل سيتم استردادها من المستخدمين.