شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية تبحث تطورات ملف التصدير للاتحاد الأوروبي

عقدت شعبة الأسماك ومنتجاتها بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعها الدوري لمناقشة وعرض ملف التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، بحضور المدير التنفيذي للغرفة والدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة، وممثلي هيئة التنمية الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من أعضاء الشعبة.

وفي بداية اللقاء، كشف رئيس الشعبة، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي لاعتماد نظم الرقابة في مصر والوقوف على مدى جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى للتصدير، وأكد استعداد الغرفة لتقديم الدعم اللازم لملف إعادة تصدير الأسماك البحرية للأسواق الأوروبية، وكذا الملف الخاص بمتطلبات الاتحاد الأوروبي اللازمة لفتح الأسواق أمام الأسماك المستزرعة المصرية.

وأكد أهمية قيام الشركات الأعضاء بعرض أي معوقات لديهم تواجه العملية التصديرية لبحث سبل حلها مع ممثلي الجهات المعنية والتي يتم دعوتهم للمشاركة في الاجتماعات الدورية للشعبة.

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بأنه جاري حاليا التنسيق مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية "طيب" الممول من وزارة الزراعة الأمريكية للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الأسماك خلال شهر أكتوبر القادم؛ للقيام بعدد من الزيارات والتدريب لعدد من المنشآت الصناعية لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت وفقا للمرجعية الدولية.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، ومستهدف زيادة الإنتاجية إلى 3 ملايين طن، وقد بلغت صادرات مصر من الاسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.