جنوب إفريقيا: البنك المركزي يترك الباب مفتوحا أمام احتمالات رفع أسعار الفائدة مجددا

قالت نائبة محافظ البنك المركزي في جنوب إفريقيا فوندي تشازيبانا، إن البنك لا يزال يشعر بالقلق إزاء مخاطر ارتفاع التضخم وقد يستأنف رفع أسعار الفائدة مجددا.

وأوقفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الشهر الماضي أطول مرحلة من التشديد النقدي منذ عام 2006، مبقية على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25% بعد رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها العشرة السابقة، ليصل مجموع الزيادات إلى 475 نقطة أساس منذ نوفمبر 2021، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت تشازيبانا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الخميس، "لقد أوضحنا أن هذا ليس وقفا قويا لأن المخاطر لا تزال كبيرة".

وأضافت تشازيبانا، "هناك عدد من نقاط الضعف والمخاطر التي نشهدها".