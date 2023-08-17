نائبة: جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بواحة سيوة إنجاز حقيقي

أشادت النائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب عن سيوة، بالإنجاز الحقيقي الذي تحقق في سيوة، وذلك بفضل الجهود المشتركة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات الحكومية، وإغلاق الآبار العشوائية للحد من مشكلة تصريف المياه الزراعية.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن وزارة الري حفرت آبار آمنة لتلبية احتياجات أهالي سيوة، كما ستساهم التقنيات الزراعية الحديثة في توفير المياه، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة بطرق متطورة، مؤكدة أن آبار التصريف العشوائي سببت مشاكل كبيرة للسكان.

ولفتت إلى الإمكانات التي تتمتع بها واحة سيوة، إلى جانب مقومات الزراعة وضرورة استغلال الأراضي في المنطقة، مشددة على استمرار سعيها لحل جميع مشكلات سيوة بقدر المستطاع، وتوجيه طلبات إلى الحكومة من أجل خدمة سكان سيوة.

ونوهت إلى أنها حاولت بقدر المستطاع إيجاد حلولا لسيوة من خلال المجلس، هذا بالإضافة إلى تقدمت بطلبات إحاطة في البرلمان وبيان عاجل لإنقاذ سيوة من الغرق.

وذكرت جهود لجنة الزراعة في البرلمان، حيث زارت منطقة سيوة وشرعت بعمل دراسة للأراضي وإصدار توصيات لحل أزمة المياه.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.