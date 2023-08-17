نجاح الهند في محاولتها الثانية للهبوط على القمر

استكملت المحاولة الثانية للهند للهبوط على القمر خطوة مهمة اليوم الخميس، في مهمتها عندما انفصلت مركبة الهبوط بنجاح عن وحدة الدفع الخاصة بها، بحسب منظمة ابحاث الفضاء الهندية "إي إس أر أو).

كانت محاولة أولى قد فشلت في عام 2019. وخلال المهمة، اصطدمت مركبة الهبوط بسطح قمر الاصطناعي "إيرث".

وذكرت منظمة "إي إس أر أو" في منشور اليوم الخميس على منصة "إكس" تويتر سابقا، ان مركبة الهبوط وهى جزء من المسبار الفضائي شاندرايان - 3، أرسلت رسالة مفادها "شكرا لرفيق الرحلة".

وقالت إن بقية المسبار سوف يواصل السير في مدار حول القمر لإجراء أبحاث.

وتم إطلاق المهمة شاندرايان -3 في منتصف يوليو الماضي. ومن المتوقع أن تلامس المركبة سطح القمر في 23 أو 24 الشهر الجاري.

وتهدف المهمة غير المأهولة إلى استكشاف الجانب الجنوبي للقمر على مدى أسبوعين.

وأبلغت منظمة "أي إس أر أو" البرلمان في نيودلهي أنه كانت هناك مشاكل مع الكوابح خلال الاقتراب من القمر.

ومن جهة أخرى، وصل المسبار الفضائي الروسي "لونا -25"، إلى مدار قمري أمس الأربعاء. ومن المتوقع أن يهبط على القطب الجنوبي للقمر في الأسبوع المقبل. وأحد أهداف المسبار لونا -25 هو البحث عن المياه على القمر.