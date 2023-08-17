الأرصاد القطرية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية على الساحل وفي عرض البحر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر، من أمطار رعدية نهارا مصحوبة برياح قوية ورؤية متدنية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية متوقعة على بعض المناطق في عرض البحر.

وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق وغبار مثار على بعض المناطق أحيانا، وأن يكون الطقس رطبا مع فرصة لتكون سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية نهارا. وفي البحر يكون الطقس رطبا مع غبار عالق وسحب متفرقة.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 40 عقدة مع الأمطار الرعدية. وفي البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 8 - 18 عقدة تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق.

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و7 كيلومترات تنخفض الى كيلومترين أو أقل أحيانا.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 4 أحيانا، وفي البحر بين 3 -5 أقدام يرتفع الى 7 اقدام على بعض المناطق.

أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 41 درجة مئوية.

وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و6 دقائق صباحا.

الوكرة: أعلى مد في السادسة و26 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في العاشرة و45 دقيقة صباحا.

مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و22 دقيقة صباحا.

الخور: أعلى مد في الخامسة و12 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في الثامنة و19 دقيقة صباحا.

الرويس: أعلى مد في الخامسة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و18 دقيقة ظهرا.

دخان: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و58 دقيقة عصرا.

تغرب الشمس عند الساعة السادسة و7 دقائق.