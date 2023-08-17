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حصل نادي مانشستر سيتي على لقب كأس السوبر الأوروبي، وذلك على حساب إشبيلية بركلات الترجيح، عقب نهاية شوطين المباراة الأول والثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وباغت يوسف النصيري مانشستر سيتي وسجل الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة الخامسة والعشرين من رأسية رائعة.

وضغط مانشستر سيتي في شوط المبارة الثاني ليدرك التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 63.

ولجأ مانشستر سيتي واشبيلية لركلات الترجيح التي فاز بها مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وبذلك حصل مانشستر سيتي على لقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه ويحقق لقبه الرابع هذا العام.