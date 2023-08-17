وفد من منظمة التعاون الإسلامي يزور الصين للوقوف على أوضاع الإيغور

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بدأ وفد رفيع من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، زيارة للصين للتعرف على أوضاع أقلية الإيغور المسلمة.

التقى الوفد، الذي ضم مندوبين دائمين وممثلين عن 25 دولة عضو بالمنظمة بما في ذلك رئاسة القمة الإسلامية ورئاسة مجلس وزراء الخارجية ومسؤولين من الأمانة العامة، نائب وزير خارجية الصين دينج لي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المنظمة ودولها الأعضاء والصين.

كما التقى الوفد بنائب وزير دائرة جبهة العمل الموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ومن المقرر أن يزور الوفد إقليم شينجيانج للوقوف على أوضاع المسلمين هناك.

وتواجه الصين اتهامات باحتجاز مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في الإقليم بغربي البلاد.

وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتقول إن أولئك الإيغور يحضرون طواعية إلى "معاهد مهنية" خاصة تكافح "الإرهاب والتطرف الديني".