غالبية الألمان ترفض تزويد أوكرانيا بصواريخ «تاوروس»

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بصواريخ جوالة طراز "تاوروس".

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني، أن 52% ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا أعربوا عن رفضهم لهذه الخطوة مقابل 36% فقط أبدوا تأييدهم لها فيما لم يأخذ 12% ممن شملهم الاستطلاع موقفا من هذه القضية.

وأفادت النتائج بأن نسبة الرافضين بين سكان الولايات الواقعة شرقي ألمانيا (70%) أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة الرافضين بين سكان الولايات الواقعة في الغرب (47%).

ورصدت النتائج أيضا اختلافا في المواقف من هذه القضية على صعيد الانتماءات الحزبية إذ تبنت غالبية كبيرة من ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا (76%) موقفا معارضا لهذه الخطوة، وفي المقابل حظت هذه الخطوة بتأييد الغالبية بين ناخبي حزب الخضر(68%) وناخبي الحزب الديمقراطي الحر (56%).

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تطالب الحكومة الألمانية منذ فترة طويلة بتزويدها بهذه الصواريخ لاستخدامها في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وكان المستشار أولاف شولتس أبدى مجددا موقفا متحفظا حيال هذه المسألة، وقال خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني يوم الأحد الماضي، إن الحكومة ستقوم على غرار ما كان متبعا في الماضي بإجراء مراجعة فائقة لكل قرار على حدة يتعلق بما يجري وما هو منطقي وما يمكن أن تكون عليه المساهمة الألمانية.