منظمة تونسية: التمويلات الخارجية لدعم المؤسسات الصغرى لم تصل إلى مستحقيها

قالت منظمة حاضنة للمشاريع الصغرى في تونس، إن التمويلات التي تلقتها الدولة من شركائها والمانحين الدوليين لمساعدة المؤسسات الصغرى، لم يتم تحويلها إلى مستحقيها في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من آثار أزمة اقتصادية عميقة تجتاح البلاد.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة إن أموالا ضخمة متأتية من الجهات المانحة وصندوق النقد الدولي والدول الصديقة لإنعاش الاقتصاد ومساعدة المؤسسات الصغرى، لم يتم تحويلها إلى الجهات المعنية حتى اليوم.

وكان يفترض أن يتم ضخ هذه الأموال لدعم القطاع الخاص، وقال قويعة إن هناك مخاوف من أن تكون الدولة استخدمت هذه التمويلات لخلاص أجور قطاع العام، في ظل شح السيولة بخزينة الدولة.

وطالبت المنظمة، في مؤتمر خصص لإطلاق حاضنة للمشاريع الصغرى، بالتحقيق في مصير هذه الأموال.

ولا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حجم التمويلات التي تلقتها تونس من شركائها والمانحين إبان الثورة عام 2011 لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي للبلاد بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ولكن رئيس المفوضية الأوروبية السابق جون كلود يونكر صرح في عام 2018 بأن حجم تمويلات الاتحاد الأوروبي وحده منذ 2011 وحتى ذلك العام بلغ 10 مليارات يورو.

وكان الرئيس قيس سعيد طلب من الحكومة في 2021 بإجراء جرد لمصير القروض والهبات الخارجية التي تلقتها تونس منذ 2011.

وقال قويعة "أموال طائلة أخذتها تونس ولو تم وضعها في مكانها لما وصلنا إلى هذه الوضعية".

وهناك ما يربو عن 3800 مؤسسة أعلنت إفلاسها خلال عامي 2021 و2022، بحسب بيانات للمعهد الوطني للإحصاء تعود إلى عام 2022، ويرتفع هذا العدد إلى 140 ألف مؤسسة توقفت عن النشاط فعليا منذ 2011.

وبحسب "الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة" فإن أكثر من 92% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه خطر الإفلاس بسبب مشاكل مالية متراكمة وآثار الأزمة الاقتصادية وفترة تفشي وباء كورونا.