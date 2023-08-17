ألمانيا تستهدف النجاح في بطولة العالم للقوى رغم غياب النجوم

بدأت بعثة ألمانيا في الوصول إلى العاصمة المجرية بودابست، تمهيدا للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، وسط آمال بتحقيق نتائج جيدة رغم غياب العديد من النجوم وفي مقدمتهم ملايكا ميهامبو بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل.

وتقام فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى بدءا من بعد غد السبت وتستمر لتسعة أيام، وتأمل بعثة ألمانيا في تحقيق نتائج أفضل مما تحقق في النسخة الماضية من بطولة العالم في يوجين العام الماضي، حيث اكتفت بحصد ميدالية ذهبية عن طريق ميهامبو بجانب ميدالية برونزية عن طريق فريق التتابع للسيدات.

وقال يورج بوجنر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لألعاب القوى عقب الوصول إلى بودابست مساء الأربعاء: "لدينا الكثير لنقدمه. وتعاني ميهامبو من إصابة بتمزق في الفخذ كما تغيب كونستانزه كلوسترهالفن الفائزة بلقب سباق خمسة آلاف متر في بطولة أوروبا وبو كاندا ليتا بايهري الفائز بالميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة في بطولة أوروبا، بسبب الإصابة أيضا. وتضم بعثة ألمانيا 72 فردا ، لكن الآمال ستكون معقودة على جوليان ويبر بطل رمي الرمح ونيكلاس كاول الفائز بلقب مسابقة العشاري في بطولة العالم 2019.

وأوضح بوجنر "بالطبع نشعر بالحزن لعدم قدرة المرشحين للألقاب المشاركة في المنافسات من أجل أنفسهم وألعاب القوى الألمانية، لكن على الجانب الأخر هذا يفتح الباب لأخرين لترك إنطباع جيد".