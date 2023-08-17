التشيك تضيف 3 روس إلى قائمة العقوبات الوطنية

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أضافت الحكومة التشيكية، ثلاثة أسماء أخرى إلى قائمة العقوبات الوطنية التي أنشأتها على أساس قانون ماجنيتسكي التشيكي الذي وافق عليه البرلمان العام الماضي.

والأفراد الذين أدرجوا إلى قائمة العقوبات هم الروس رجل الأعمال بوريس أوبنوسوف الذي ينتج أنظمة أسلحة لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، وابنته وصهره أولجا وروستيسلاف زوريكوف الذين يتربحون من تلك الأعمال. وتمتلك العائلة عقارات وسيارات فخمة في التشيك، بحسب موقع راديو براغ إنترناشونال.

كما ستقترح وزارة الخارجية التشيكية وضع هؤلاء الأفراد على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

يسمح قانون ماجنيتسكي التشيكي للحكومة بفرض عقوبات على الكيانات الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان وتدعم الإرهاب أو ترتكب جرائم سيبرانية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على دخول البلاد.