شيخ «أولاد موسى»: محطة مياه الصرف الزراعي نُفذت بملحمة قوامها الحب

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توجه الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بسيوة، بالشكر للرئيس السيسي على إرادته وعلى مجهوداته، مؤكدًا أن محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير تم تنفيذها من خلال ملحمة قوامها الحب.

وع وطالب خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من واحة سيوة، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، الجمعيات الأهلية بالواحة القيام بدور توعوي لأهالي المنطقة، نظرا لامتلاكها مقومات كبيرة جدا.

ولفت إلى أن الواحة تستخدم التنسيق الحضاري في بيوت سيوة الجديدة، بالتزامن مع صنع هوية بصرية للمنازل.

ونوه بأن وزارة الثقافة وحدت المحلات التجارية بصورة حضاري وبيئي، مشددا على أن بناء وتنفيذ محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير يؤكد قدرة الدولة على الحل الجذري.

وناشد الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى، رئيس الحكومة؛ من أجل التدخل لحل التحديات التي تواجه المزارعين، معلقا: نحتاج أطباء في المستشفى العام لخدمة أهل الواحة.

وذكر أن الرئيس السيسي يتحرك لحل كل مشكلات المصريين، والطريق الأسفلتي حل مشكلة الانتقال من سيوة إلى مطروح.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.