نائب محافظ الوادي الجديد تتابع موقف المشروعات المُشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

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اجتمعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المشاركة ومعدلات التسجيل على المنصة الخاصة بالمبادرة بالفئات الـ ٦ التي تتضمنها المبادرة.



واطلعت نائب المحافظ، على الملفات الخاصة بالمشروعات ومدى استيفاءها للشروط والضوابط المُعلَنة، مشددةً على ضرورة استكمال المشاركين بالمبادرة للجوانب والملاحظات التي رصدتها اللجنة لضمان منافسة أكبر عدد من مشروعات المحافظة بالتصفيات النهائية.



جدير بالذكر أنه تم مد مهلة التقديم بالمبادرة حتى الأول من سبتمبر القادم.