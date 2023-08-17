وزير الخزانة التركي يبحث الاستثمار مع مديري شركات يابانية

التقى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، مع سفير طوكيو لدى أنقرة تاكاهيكو كاتسوماتا، ومديرين تنفيذيين لبعض الشركات اليابانية في العاصمة أنقرة، حيث قال في منشور على منصة "إكس"، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع السفير الياباني، ومديرين تنفيذيين لشركات يابانية مستثمرة في تركيا.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأن شيمشك استمع أثناء الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، إلى اقتراحات المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.

وأضاف الوزير التركي: "نخطط لزيارة اليابان في الأشهر المقبلة لإجراء مباحثات أوسع مع المستثمرين اليابانيين"، مضيفا: "أود أن أشكر السفير الياباني كاتسوماتا على الاستضافة (في مقره الرسمي) ومساهماته القيمة".

وقال: "نقف بجانب جميع أصحاب المصلحة الذين يستثمرون في بلادنا، ويوفرون فرص العمل ويخلقون قيمة مضافة".