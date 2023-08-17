تقرير: بلينكن تحدث هاتفيا مع الأمريكي المسجون في روسيا بول ويلان

تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر الهاتف مع بول ويلان ، وهو مواطن أمريكي مسجون في موسكو منذ عام 2018 ، وفقا لما نقلته محطة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مصادر مطلعة على المكالمة.

ونقلت المحطة عن أحد المصادر أنه خلال محادثتهما يوم الأربعاء، طمأن بلينكن ويلان بأن المسؤولين الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم لتأمين حريته.

وقال شقيق السجين الأمريكي، ديفيد، إن ويلان تمكن أيضا من الاتصال بوالديه بعد التحدث مع بلينكن، ونقل لهما أنه أجرى "محادثة طويلة وصريحة" مع وزير الخارجية الأمريكي.

وتمثل هذه المكالمة المرة الثانية التي يتحدث فيها بلينكن إلى ويلان خلال ما يقرب من خمس سنوات من الاحتجاز.

وألقي القبض على ويلان في عام 2018 في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس.

وينفي ويلان هذه الاتهامات.

واعتبرت الولايات المتحدة أن ويلان "محتجز ظلما"، ملوحة بأنه هناك دوافع سياسية وراء ذلك.