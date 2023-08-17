جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل جاسوسا في لوجانسك

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، للصحفيين، أن عناصر الجهاز في جمهورية لوجانسك الشعبية اعتقلوا مواطنا أوكرانيا نقل بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية إلى أجهزة استخبارات دولة أجنبية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه منذ أكتوبر 2022، قام مواطن أوكراني بجمع بيانات حول مواقع الأفراد العسكريين والمعدات العسكرية التابعة للميليشيات الشعبية والقوات المسلحة الروسية في جمهورية لوجانسك الشعبية، والتي "تم نقلها أيضا إلى أجهزة استخبارات دولة أجنبية لاستخدامها ضد أمن الاتحاد الروسي "، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "محققي جهاز الأمن الفيدرالي وجهوا إليه اتهامات بارتكاب جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي ( الخاصة بالتجسس)".

وأفاد البيان بأن الرجل رهن الاحتجاز الآن وأن التحقيقات جارية.