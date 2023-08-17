وزير الخارجية الإيراني يصل الرياض

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى الرياض بعد ظهر اليوم الخميس، في زيارة رسمية للسعودية تدوم يوما واحدا تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

واستقبله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

وكانت إيران والمملكة العربية السعودية قد أعلنتا في مارس الماضي عن نيتهما استئناف العلاقات الدبلوماسية ضمن تقارب تم بوساطة صينية.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار إيران في يونيو الماضي، وكانت هذه تعد أول زيارة يقوم بها مسئول سعودي بارز لإيران منذ أعوام.