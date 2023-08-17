الكويت تدعو الأطراف في طرابلس إلى تحكيم لغة العقل

أعربت دولة الكويت عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة المؤسفة، التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص، وأدت إلى وقوع عشرات الجرحى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، صباح الخميس، دعت الكويت في هذا الصدد الأطراف كافة إلى التهدئة، وتحكيم لغة العقل، وممارسة ضبط النفس، وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة ولاستقرارها، وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الدولية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا، وبما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار.

وقال متحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، الأربعاء، إن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس يصل إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وشهدت طرابلس أسوأ أحداث عنف هذا العام عندما اندلعت اشتباكات بين أقوى الفصائل المسلحة في طرابلس؛ قوة الردع الخاصة، واللواء 444.

واندلع القتال بينهما في أحياء العاصمة منذ مساء الإثنين، بسبب احتجاز قوة الردع الخاصة، لمحمود حمزة قائد اللواء 444، أثناء محاولته السفر.