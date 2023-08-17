شنت وحدات من وكالة التحقيقات الجنائية الوطنية في سلوفاكيا، اليوم الخميس، حملة مداهمات ضد مسؤولين بارزين فى أجهزة أخرى بالشرطة و جهاز الخدمة السرية.

وقال قائد الشرطة ستيفان هامران لوسائل الإعلام، إن هذه الحملة استهدفت مؤامرة جنائية داخل قوات الأمن، مشيرا إلى اعتقال عدد من الأشخاص بينما تم إدراج أسماء آخرين على قائمة المطلوبين دوليا.

وتأتي هذه المداهمات قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات البرلمانية فى 30 سبتمبر.

وأكد هامران على أن هذه المداهمات لا علاقة لها بالانتخابات، ولكنها تقوم على أساس تحقيق بدأ بالفعل فى عام 2021.

واحتج السياسيون المعارضون، خاصة من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين، بشدة على هذه المداهمات، و اتهموا هامران والحكومة باستخدام الشرطة لمحاربة السياسيين المعارضين.

وتحدث رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو عن"انقلاب بوليسي" وطالب بعقد جلسة خاصة للبرلمان.

وسعيا لتهدئة الوضع، دعا رئيس الوزراء الحالى لودوفيت أودور إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومى يوم الجمعة، وهو ما كان قد طالبت به من قبل الرئيسة زوزانا تشابوتوفا.