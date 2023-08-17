الأمن الروسي يعتقل شخصين خططا لتنفيذ هجوم إرهابي على محطات اتصالات

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال شخصين في إقليم كراسنويارسك كانا يخططان لتفجير محطات الاتصالات الرئيسية في مدينة زيلينوجورسك الروسية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك، بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، وبدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك، من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوجورسك".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن "شخصين من منظمة مواطني الاتحاد السوفيتي المحظورة في روسيا، خططا لتفجير المحطات الرئيسية لشركتي روس تيليكوم، وترانس تيليكوم للاتصالات في مدينة زيلينوجورسك، من أجل منع وزارة الدفاع الروسية من استدعاء المواطنين الروس للخدمة العسكرية عبر خدمة جوس أوسلوجي على الإنترنت".

وكان المتهمان يخططان لشراء مواد متفجرة وعبوات ناسفة ومواد أخرى من طرف ثالث لتنفيذ عمليتهم، لكن تم اعتقالهم أثناء تسلمهم المواد المتفجرة، بحسب التحقيق.