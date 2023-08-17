رجل يسكب بنزينا على امرأة وعامل محطة وقود في هامبورج بألمانيا

سكب رجل بنزينا على امرأة وعامل في محطة وقود في منطقة لانجنهورن بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا اليوم الخميس، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الشرطة.

وأوضح المتحدث أن سيارة كانت تقل رجلا وامرأة وصلت إلى المحطة في الصباح، وقال إن الرجل "نزل من السيارة وملأ جركن بالوقود ثم عاد إلى السيارة وسكب محتوى الجركن على المرأة التي كانت نزلت من السيارة في تلك الأثناء"، مشيرا إلى أن ملابسات الواقعة لم تتضح بعد.

وأضاف المتحدث أن الرجل سكب البنزين أيضا على عامل في المحطة كان تدخل في الحدث.

وذكر المتحدث أن العامل أخطر الشرطة، وتابع المتحدث إن "الرجل دفع حساب الوقود وغادر المحطة وبرفقته المرأة في السيارة".

وأشار المتحدث إلى أن البحث عن السيارة لا يزال جاريا. وقال:" بحثنا بعدة سيارات دورية ولا نزال نبحث". ولم يستطع المتحدث أن يحدد على وجه الدقة كمية البنزين التي سكبها الرجل على المرأة وعامل المحطة.

ولم تؤكد الشرطة تقارير إعلامية ذكرت أن المرأة تم دفعها إلى داخل السيارة وأن الرجل اختطفها.