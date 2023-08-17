أمريكا تستعد لتسريع شكوى ضد حظر المكسيك للذرة المعدلة جينيا

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع شكواها ضد حظر المكسيك للذرة المعدلة جينيا، حيث تقول إن ذلك ينتهك اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين، مما يفاقم التوترات بينهما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب ممثل التجارة الأمريكي يعتزم طلب تشكيل لجنة فض النزاعات وفقا لاتفاقية أمريكا-المكسيك-كندا اليوم الخميس، وذلك بحسب مصادر على صلة بالأمر.

ورفض المكتب التعليق على هذه الأنباء.

يشار إلى أن لجنة خبراء التجارة، التي تعد قراراتها ملزمة، سوف تكون مسئولة عن تقرير ما إذا كانت سياسة المكسيك بشأن الذرة متوائمة مع اتفاقية التجارة. وإذا ما جاء قرارها لصالح أمريكا، سوف يتم فرض رسوم على السلع المكسيكية.

وكان المسئولون الأمريكييون قد انتقدوا نرترا وتكرارا حظر الحكومة المكسيكية للذرة المعدلة جينيا للاستهلاك الآدمي، ووصفوا هذه السياسة بانها غير علمية.

وعلى الرغم من أن الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أكد أن الذرة المعدلة جينيا يمكن أن تضر بصحة الإنسان، فإنه لم يقدم دليلا على ذلك.