فحص 342 حالة خلال قافلة جامعة الإسكندرية الطبية في عزبة الشهيد بالمنتزه

نظمت جامعة الإسكندرية، ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغي بدائرة المنتزه، اليوم الخميس، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وشارك في تنظيم القافلة أسرة "طبيب من أجلك" بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغت 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، 70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، 30 حالة نسا وتوليد، 45 حالة عظام، و49 حالة أسنان، كما تم إجراء العديد من الأشعات، وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية.