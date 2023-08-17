محمد بسام: سيراميكا فريق محسود

يرى محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، أن فريقه تعرض للحسد بداية الموسم المنتهي من الدوري المصري الممتاز، ولذلك تراجعت نتائج الفريق.

وقال محمد بسام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «احتفالات لاعبي المصري قبل المباراة النهائية منحتنا الحافز لتحقيق الفوز في نهائي كأس الرابطة، ولم أتوقع الفوز برباعية»

وأضاف: «بدأنا الموسم الماضي بالفوز على المصري، والجميع شعروا بالتفاؤل بما يمكن لفريق سيراميكا كليوباترا تحقيقه، لكننا تعرضنا للحسد والفريق عانى من غياب التوفيق».

وتابع: «رأينا أن لقب كأس الرابطة كان تعويضًا عن النتائج في الدوري، وكنت أظن أنه من الصعب الفوز ببطولة بعدما فزت بكأس السوبر مع طلائع الجيش، لكني كنت أتمنى أعيش نفس الشعور مرة أخرى».

وأوضح: «أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، ينفذ بعض الأفكار التي تطبق في ملاعب أوروبا، وهو من المدربين المميزين».

وتطرق حارس مرمى طلائع الجيش السابق للحديث عن مفاوضات الأهلي والزمالك، بقوله: «قبل عامين كنت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الأهلي، لكن عقد زميلي عماد السيد انتهى وانتقل لنادي إنبي، وطلائع الجيش رفض رحيلي».

وأتم: «كنت قريبًا أيضًا من الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية قبل الموسم الماضي، لكن طلائع الجيش جدد تعاقدي، وبالتالي دخلت عدة أندية في مفاوضات للحصول على خدماتي، حتى حسم نادي سيراميكا كليوباترا الصفقة لصالحه».