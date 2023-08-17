الكويت تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

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أعربت الكويت عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة المؤسفة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، الأطراف كافة إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل وممارسة ضبط النفس وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا الشقيقة ولاستقرارها وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساعي الدولية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا وبما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار.

وكانت اشتباكات دامية اندلعت، مساء يوم الإثنين الماضي، في أحياء متفرقة من طرابلس سقط في حصيلتها النهائية 55 قتيلا و146 مصابا، وفق بيانات نشرها مركز الطب الميداني والدعم.