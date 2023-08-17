إحصاء: ارتفاع طفيف في عدد العاملين بألمانيا خلال الربع الثاني من 2023

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الخميس، أن عدد العاملين بألمانيا ارتفع بشكل طفيف خلال الربع الثاني من هذا العام.

وبحسب احصاءات المكتب اليوم، بلغ عدد العاملين في ألمانيا 45.9 مليون شخص خلال الربع الثاني من هذا العام.

يشار إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله خلال الربع الأول من العام الجاري بإجمالي 240 ألف شخص، أي ما يعادل زيادة نسبتها 0.5% فقط.

يشار إلى أن الزيادة الموسمية خلال الربيع تعد طبيعية وكانت أضعف خلال هذا العام عما كانت عليه في السابق.

وأوضح المكتب أنه بعد تعديل التأثيرات الموسمية، بلغت الزيادة خلال الربع الثاني من هذا العام 67 ألف شخص فقط، أي 0.1% فقط، وأشار المكتب إلى أن وتيرة النمو آخذة في التباطؤ.

ومقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بلغت نسبة الزيادة 0.7%، ويقل ذلك بشكل واضح عن متوسط الزيادة بالاتحاد الأوروبي الذي بلغ 1.3%، وعن المتوسط بمنطقة اليورو الذي بلغ 1.5%.