قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد اجتماعه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، اليوم الخميس، إن البلدين يحرزان تقدما على صعيد إصلاح العلاقات وسط مساعٍ لتجاوز خلافات الماضي وتعزيز التعاون.



وأضاف عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، أن "العلاقات بين طهران والسعودية تمضي على المسار الصحيح ونشهد تقدما"، مضيفا أن "المحادثات كانت ناجحة"، بحسب وكالة "رويترز".



وتابع: "أجرينا مناقشات جيدة حول مجموعة واسعة من القضايا خلال اجتماعاتنا اليوم".



من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تتطلع إلى زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للرياض؛ تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأضاف بن فرحان أن المملكة حريصة على متابعة جميع النقاط الرئيسية للاتفاق الذي توسطت فيه الصين سواء كانت اقتصادية أو سياسية.



وتابع بن فرحان أن المملكة تتطلع إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين على أساس الأخوة الإسلامية والعمل من أجل المصالح المشتركة، مضيفا أنه يرحب بدعم إيران لملف الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.



وتأتي زيارة عبداللهيان إلى السعودية بعد لقاء نظيره السعودي مسئولين إيرانيين في طهران في يونيو الماضي في أول زيارة يجريها إلى إيران بعد اتفاق الجانبين على استئناف العلاقات.



وأعادت إيران في يونيو فتح سفارتها رسميا في السعودية، وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن سفارة المملكة في طهران استأنفت نشاطها.



واتفقت إيران والسعودية فى مارس الماضى على إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد 7 سنوات من القطيعة بينهما فى اتفاق توسطت فيه الصين.