جمعية أولمبي الشلف الجزائري يطير إلى نيجيريا لملاقاة بندل انسورانس

غادرت بعثة نادي جمعية أولمبي الشلف الجزائري، اليوم الخميس، إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة مضيفه بندل انسورانس، السبت المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وسافرت بعثة جمعية أولمبي الشلف على متن طائرة خاصة من مطار "هواري بومدين" في العاصمة الجزائرية نحو مدينة لاجوس النيجيرية، ومنها ستستقل طائرة أخرى في رحلة داخلية باتجاه مدينة بنين سيتي، التي ستستضيف المباراة، على أن تكون العودة للجزائر منتصف نهار الأحد المقبل.

وضمت قائمة جمعية أولمبي الشلف 22 لاعبا بينهم المهاجمين الجديدين عبد العزيز مولاي، وياوو مارسال إيفرا أغبانيو من توجو.

يذكر أن جمعية أولمبي الشلف، كان عين قبل أيام الوطني عبد القادر يعيش، مديرا فنيا جديدا خلفا لعبد القادر عمراني، الذي رحل باتجاه نادي وفاق سطيف.