أمريكا تفرض عقوبات على عملاء روس لتسميم المعارض نافالني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة عملاء مشتبه بهم يعملون لحساب جهاز الاستخبارات الروسي المحلي "إف إس بي"، وذلك بعد ثلاث سنوات على محاولة اغتيال فيما يبدو للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان اليوم الخميس أنه لن يتم منح هؤلاء الرجال تأشيرات دخول للولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، سيتم تجميد أي أصول محتملة للمشتبه بهم في الولايات المتحدة.

وفي أغسطس عام 2020، نجا نافالني بأعجوبة من محاولة اغتيال فيما يبدو خلال رحلة طيران محلية في روسيا.

وقام عملاء جهاز الاستخبارات المحلي الروسي بتسميم المعارض للحكومة بغاز الأعصاب نوفوتشوك، وفقا لتقييم السلطات الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان إي ويلسون في بيان إن "محاولة اغتيال أليكسي نافالني في عام 2020، تمثل احتقار الكرملين لحقوق الإنسان، وسنعمل على مواصلة استخدام ما تحت تصرفنا من سلطات لمحاسبة المرتكبين المحتملين للكرملين".