طبيب الأهلي السابق رئيسا للجهاز الطبي بفيوتشر

قرر مجلس إدارة نادي فيوتشر تعيين الدكتور أحمد أبو عبلة، فى منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.



وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل أحمد أبو عبلة توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق .



ونشر الحساب الرسمي لنادي فيوتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسوك، صورًا لتدريبات الفريق مساء اليوم الأربعاءوظهر فيها أحمد أبوعبلة ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.



يذكر أن فيوتشر أعلن مساء الأربعاء، عن التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لتدريب الفريق في الموسم الجديد ليكون خلفًا لعلي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.