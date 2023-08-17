السويد ترفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حدوث أعمال إرهابية بعد حوادث حرق المصحف

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رفعت السويد مستوى الإنذار المرتبط بخطر حدوث أعمال إرهابية، من ثلاثة إلى أربعة على مقياس من خمس درجات تصاعدية، وذلك بعد تنديدات دولية أثارها إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، قالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين، خلال مؤتمر صحفي: «قررت اليوم (الخميس)، رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حدوث أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر».

وأشارت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية، إلى أن «خطر حدوث هجمات إرهابية، سيلازم السويد لفترة طويلة».

وحذرت بريطانيا والولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى السويد؛ بسبب الهجمات الإرهابية المحتملة على خلفية حرق نسخ من القرآن وإتلافها، من قبل نشطاء مناهضين للإسلام.

وتعد السويد والدنمارك من بين أكثر الدول ليبرالية في العالم، وقد سمحتا منذ فترة طويلة بالانتقاد اللاذع للأديان.