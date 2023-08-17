هيئة لمراقبة حقوق الإنسان تنتقد التقدم البطيء للحكومة البريطانية لتحسين حياة ذوي الإعاقة

انتقدت إحدى الهيئات المراقبة لحقوق الإنسان، "التقدم البطيء" للحكومة البريطانية من حيث الجهود المبذولة لتحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس، عن لجنة المساواة وحقوق الإنسان القول، إن بعض التوصيات التي تم تقديمها قبل 7 أعوام لم يتم الوفاء بها بعد.

وأفاد تقرير، نُشر اليوم الخميس، بأنه لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بالنظر في تأثير إصلاحات الرعاية الاجتماعية، أو تحقيق العدالة بالنسبة لذوي الإعاقة، بحسب ما هو موصى به بعد تحقيق الأمم المتحدة لعام 2016 بشأن وضع حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير، أنه لم يتم إحراز أي تقدم من حيث عمل آلية داخل الحكومة في المملكة المتحدة لرصد التزامات حقوق الإنسان، أو تأثير السياسات والبرامج على حقوق ذوي الإعاقة.

وجاء في التقرير، أن هناك "تقدم بطيء فيما يخص تطبيق توصيات تحقيق اللجنة (الأممية) لعام 2016"، مضيفا أن هناك "فجوات في المشاركة الهادفة بين الحكومات وذوي الإعاقة في أنحاء كثيرة بالمملكة المتحدة".

وخلص إلى أنه لم يكن هناك إلا تقدم محدود بشأن ضمان أن يكون أي إجراء مقصود بغرض إصلاحات الرعاية الاجتماعية "قائما على الحقوق، ويدعم نموذج حقوق الإنسان للإعاقة ولا يؤثر بصورة غير متناسبة" على حقوق ذوي الإعاقة في العيش بصورة مستقلة، أو في الحصول على مستوى معيشي لائق، أو للتوظيف.

وجاء في التقرير، إنه لم يكن هناك إلا تقدم محدود فيما يتعلق بالتوصية بالنظر بشأن ذوي الإعاقة المعرضين للخطر خلال تطبيق السياسات والبرامج.

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة: "أطلقنا في الشهر الماضي مشاورات بشأن خطة العمل الجديدة الخاصة بالإعاقة، والتي تعد جزءا من التزام هذه الحكومة بتكوين مجتمع يعمل من أجل الجميع".