عاصفة قوية تتسبب بإلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت الألماني

قامت السلطات الألمانية، اليوم، بإلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت وتحويل أعداد أخرى إلى مطارات أخرى بسبب عاصفة قوية ضربت أنحاء واسعة من جنوب غربي البلاد.

وذكرت إدارة مطار فرانكفورت، في بيان، أنها اضطرت لإلغاء 90 رحلة، وتغيير مسار 23 رحلة أخرى للهبوط في مطارات أخرى، مشيرة إلى اضطرار الركاب الذين تقطعت بهم السبل للنوم على أسرة تخييم، فيما أمضى آخرون وقتهم في فندق المطار.

وقالت إن الوضع يتوجه نحو الاستقرار مع مرور الساعات، لكنها لفتت إلى حاجة الركاب إلى حجز رحلات جديدة.

من جهتها، ذكرت هيئة الإطفاء، في بيان، أن عاصفة عنيفة، مصحوبة بأمطار غزيرة، تسببت بإلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت الأكبر في ألمانيا، وتسببت بتشكل فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا.

وأشارت إلى تنفيذ طواقمها أكثر من 500 عملية مرتبطة بالعاصفة، منذ بداية تساقط الأمطار الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم، مضيفة أن العاصفة أثرت على مناطق أخرى، لاسيما منطقة جيلسنكيرشن في ولاية شمال الراين ويستفاليا بشدة.

وكانت منطقتا راينلاند بالاتينات وشمال الراين ويستفاليا قد تعرضتا، في عام 2021، لفيضانات كارثية، تسببت بمقتل أكثر من 180 شخصا.