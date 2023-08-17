اللواء حازم طاهر: استغلال برك سيوة في استخراج الملح

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة السلوم على هامش زيارته اليوم إلى محافظة مطروح، حيث التقى أهالي المدينة وسط استقبال شعبي حافل.

وقال اللواء حازم طاهر، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الدولة تستهدف نقل مياه مصارف الري الزراعي للوصول إلى المنسوب الآمن وإعادة أراضي بركة سيوة صالحة للزراعة.

وأشار اللواء حازم طاهر، خلال حلقة خاصة من واحة سيوة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن سيوة بها منشآت سياحية، موضحا أن بعض هذه المنشآت تأثرت سلبًا بارتفاع منسوب بركة سيوة.

وأضاف أنه يتم العمل على النزول للمنسوب الآمن للبحيرة إلى 80 سم خلال عام، لافتا إلى أن مصدر بركة سيوة مياه الصرف الزائدة.

ونوه مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية إلى أن بعض برك سيوة يتم استغلالها في استخراج الملح، مردفا أنه تم إنشاء 5 جسور بإجمالي 16 كيلو لحماية واحة سيوة من بحيرات سيوة وبهي الدين وأغورمي وبركة الزيتون.

وأكد أن سيوة مكان صحي جدا، لذلك الأجانب يقصدون الواحة لجمالها، مضيفا أن سيوة واحة للسياحة العلاجية والترفيهية إلى جانب قيمتها التاريخية.

من جانبه، وجه الرئيس السيسي رسالة لأهالي سيوة خلال، قائلا: «بقول لأهالي سيوة اللي اتعمل حافظوا عليه، كل شيء اتعمل بنظام، ومجلس المدينة عليه دور التنظيم؛ لاستعادة الواحة أفضل مما كانت عليه، ومحتاجين تنظيم التواجد للقبائل الموجودة وفقًا لأعرافهم، واللي اتعمل مش كتير لكن خطوة في مستهدفات الدولة الفترة الجاية».