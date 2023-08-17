الأمم المتحدة تدعو لوقف الهجمات ضد العاملين بالمجال الإنساني في السودان فورا

أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بالنيابة في السودان إيدي رو اليوم الخميس على ضرورة توقف الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني بالبلاد على الفور.

وذكر المنسق الأممي في بيان أن هناك 19 عامل إغاثة قتلوا في السودان هذا العام، معتبرا أن وفاتهم "دليل آخر على أن السودان يتراجع نحو واحد من أكثر الفصول كآبة في تاريخه".

وحث البيان جميع أطراف النزاع في السودان على "تسهيل العمل الإنساني وحماية الذين يقدمونه"، داعيا إلى محاسبة منفذي الهجمات على عمال الإغاثة والمساعدات.

وأضاف "نذكر مرة أخرى أطراف الصراع بأن العاملين في المجال الإنساني والمساعدات التي يقدمونها لا ينبغي أبدا استهدافهم