مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: 3 مقترحات متعلقة بالنظام الانتخابي رُفعت للرئيس

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن حالة الجدل والمناقشات الحامية في جلسات الحوار الوطن، تثري الحياة السياسية في مصر، موجها الشكر للرئيس السيسي الداعي للحوار والذي يؤكد يوما بعد يوم بأنه يفي بوعوده.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الأربعاء، إلى أنه تم رفع الثلاثة مقترحات الخاصة بنظام الانتخابات إلى الرئيس السيسي في التوصيات، لافتا إلى أن المناقشات كانت ساخنة في هذا الملف؛ لأن كل قوى سياسية حتى الأكاديميون والمتخصصون تحكمهم أيدولوجيات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، في آرائهم بنوا عليها أفكارهم السياسية.

ولفت إلى أن مقترحات الحوار الوطني بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رفعت ضمن التوصيات، معربا عن تأييده الشخصي النظام القائم أو زيادة القائمة المطلقة المغلقة التي تساعد على التعددية الحزبية، وتمكين الشباب والمصريين بالخارج والمرأة والعمال والفلاحين، والأقباط، وذوي الإعاقة من الوجود بالبرلمان، وتبتعد بالبرلمان عن شبهات عدم الدستورية التي تعرض لها برلمان 1987و1990و 2012.

وشدد أن مجلس أمناء الحوار حريص على أن يطرح على الرئيس ومؤسسات الدولة الآراء المطروحة كافة، لذلك تم رفع 3 مقترحات خاصة بالنظام الانتخابي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية.

وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية».