كبير مشايخ سيوة: الرئيس كتب شهادة ميلاد جديدة للواحة

قال الشيخ بلال أحمد بلال، كبير مشايخ واحة سيوة، إن مشكلات الواحة مع المياه الجوفية، بدأت من عام 1990، مؤكدًا أن الدولة بدأت تحل المشكلة بمسكنات منذ عام 1996، من خلال عمل جسور ترابية؛ خاصة أن الأراضي الزراعية في سيوة كانت تموت وتُطمس بسبب مياه الصرف الزراعي والأملاح.

وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المشكلة استمرت حتى حتى تم عرضها علي المشير عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع، وطلب منه عندما كان نائبًا بالبرلمان، إنشاء مصنعا للملح؛ لأن الواحة تعد منجما لهذه الصناعة المهمة.

وذكر أنه خلال سنة واحدة، افتتح المشير السيسي حينها مصنع الملح، ونصدر نحو ربع مليون طن شهريا بواسطة ميناء جرجوب، منوهًا أن أن الرئيس السيسي خلال لقاء له بالعلمين وجه بحل جذري نهائي لمشكلة سيوة مع مياه الصرف الزراعي والأملاح، وعلى الفور رفعت «الموارد المائية» المساحات، وبدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروع المثالي لحل الأزمة.

وأفاد بأنه تم شق الترع لخروج المياه المالحة بعيدا عن الواحة، وبدأت الزراعات من جديد بعد إنشاء محطة رفع مياه الصرف الزراعي بمنطقة أنطفير.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.