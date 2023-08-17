قال مسؤول كبير في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية إن الشركة البافارية ستواصل إنتاج السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية حتى يكتمل التحول إلى السيارات الكهربائية بصورة نهائية.

وأضاف فرانك فيبر عضو مجلس إدارة بي.إم.دبليو إن الشركة ترى أن أوضاع السوق الحالية في ألمانيا وأوروبا تؤكد صحة انفتاحها على تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وفي مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج قال فيبر "نتحدث عن تحول هائل في هيكل تصنيع السيارات. لا يمكن التوقف عن استخدام محرك الاحتراق الداخلي اعتبارا من اليوم الأول لاستخدام المحركات الكهربائية".

وقال "مجرد إلقاء نظرة على أرقام تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا أو أوروبا، ستكشف عن ضرورة أن يحدث التغيير على مستوى العالم وأن يتفق مع مصلحة المستهلك وليس ضده".

وقال فيبر إنه يتوقع حدوث مشكلات في التحول إلى وسائل النقل الكهربائية، خاصة بسبب النظرة الشاملة للنظام البيئي للسيارات الكهربائية ككل.

" وإجمالا، يجب أن يكون النظام أكثر استدامة عند استخدام محركات الاحتراق الداخلي. بالنسبة للسيارة الكهربائية، يعني هذا عددا من التحديات بدءا من إنتاج البطاريات وحتى شراء المواد الخام والبنية التحتية للشحن وصولا إلى إعادة التدوير".

وقال إن تطبيق هذه المعايير على كل تدفقات المواد الخام والطاقة، يستغرق وقتا، ولن يحدث في يوم وليلة، "فقط عندما تسمح الظروف يمكننا أن نتخلى عن محركات الاحتراق الداخلي".

يعمل فيبر في شركة بي.إم.دبليو منذ 2011 وأصبح عضو مجلس الإدارة المسؤول عن التطوير منذ تموز/يوليو 2020. كان مسؤولا في السابق عن خطوط إنتاج السيارات الكبيرة من بي.إم.دبليو وفي روزل رويس وفي خط إنتاج الفئة الفخمة من بي.إم.دبليو.