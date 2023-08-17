كبير مشايخ سيوة: هناك تفكير بطريق لربط العلمين بالواحة لتسهيل النقل والحركة

أشاد الشيخ بلال أحمد بلال، كبير مشايخ واحة سيوة، بعودة الزراعات التقليدية لسيوة لوجود مياه نظيفة، مؤكدًا أن كبرى الشركات والمولات التجارية تأتي من القاهرة والإسكندرية لشراء المنتجات، خاصة وأن المحاصيل الزراعية بسيوة، بدون أي كيماويات أو مواد عضوية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي وجه بتدشين طريق بين سيوة ومطروح خرسانة ثقيلة لسير الشاحنات الثقيلة، منوهًا أن هناك تفكير بطريق لربط العلمين بسيوة لتسهيل النقل والحركة، بالإضافة لرصف طريق من سيوة لـ ليبيا يتبقى منه 30 كم فقط لانتهائه.

وشدد على أن أهالي سيوة محبون للتعلم لزراعة محاصيل جديدة ، من بينها زراعة محاصيل البطيخ والشمام وغيرها، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لزراعة 600 ألف فدان قمح في غرب سيوة على الحدود الليبية، بأرض مسطحة مليئة بالمياه الجوفية، بالتزامن مع توجيه الهيئة الهندسية بتنفيذ الطريق بطول 200 كيلومتر بعرض 15 مترا.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.