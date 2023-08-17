علماء ألمان يؤكدون: حيوان الوزغ المكتشف في مدغشقر نوع غير معروف

أكد علماء ألمان أن حيوان الوزغ الغريب المفلطح الذيل، الذي تم اكتشافه في مدغشقر قبل أكثر من 20 عاما، هو نوع غير معروف حتى الآن.

جاء ذلك وفقا لما ذكره فريق باحثين بقيادة العالم فرانك جلاف من المجموعة العامة للعلوم الحيوانية التابعة لولاية بافاريا الألمانية، في مجلة "سالاماندرا" المتخصصة.

ونقل بيان للمجموعة عن جلاف قوله: "عندما اكتشفنا هذه الحيوانات للمرة الأولى في عام 2000، كنا افترضنا بالفعل أنها تمثل نوعا غير معروف بعد، لكنه كان من الصعب صياغة توصيفها العلمي، لقد استغرق الأمر منا سنوات عديدة إلى أن جمعنا ما يكفي من المعلومات التي تجعلنا نصنفها بشكل مؤكد على أنها نوع جديد".

وأشار فريق العلماء إلى أنهم واجهوا تحديا تمثل في أن الوزغ الجديد الذي يحمل الاسم العلمي أوروبلاتوس جاراماسو يشبه بشدة نوعا آخر يُسَمَى اوروبلاتوس هنكيلي.

وقال يورن كولر من متحف ولاية هيسن الألمانية في مدينة هارمشتات والمشارك في إعداد الدراسة: "هذا ما يحدث في الغالب في حال زواحف مدغشقر"، مشيرا إلى أنه "يوجد الكثير مما يُطْلَق عليها الأنواع المبهمة".

وعن الفروق المهمة بين الأنواع المعروفة سابقا والأنواع الجديدة من حيوانات الوزغ، أفاد الباحثون الألمان بأن طرف اللسان في الأنواع المعروفة سابقا يميل إلى اللون الأسود بينما يميل إلى اللون الوردي في الأنواع الجديدة.

كما أن طول الأنواع الجديدة يقل بمقدار نحو 20 سنتيمترا عن الأنواع المعروفة كما أن ذيلها أرفع.

يذكر أن الباحثين جمعوا معلومات شاملة عن جينات هذه الحيوانات وتوزيعها وقاموا بعدة رحلات استشكافية في شرق مدغشقر.

وذكر جلاف، أن حيوانات الوزغ مفلطح الذيل تعتبر سيدة التمويه وتبدو غريبة للغاية في ساعات النهار تستريح على جذوع الأشجار بشرائح الجلد المنتشرة عليها ورأسها متدلٍ إلى أسفل.

كما أن لديها القدرة على التماهي بسلاسة مع الوسط المحيط بها بدرجة يكاد يصبح من المستحيل اكتشافها، وتستيقظ هذه الحيوانات في الليل وتتجول في الأغصان بحثا عن الفريسة.