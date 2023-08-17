قال الإعلامي أحمد موسى، إن أجود أنواع الملح بالعالم موجود في واحة سيوة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أنشأت مصنعا للملح في سيوة تمهيدا لتصديره لدول العالم.

وأضاف موسى خلال حلقة خاصة من برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن القوات المسلحة أنشأت ميناء جرجوب بواحة سيوة، مضيفا أن كل منتجات الواحة تصدر للعالم عن طريق الميناء.

وطالب بإنشاء مطار مدني في سيوة لجذب السياحة، لافتا إلى أن شرم الشيخ لم تكن في الماضي على وضعها الحالي، لكنها كانت صحراء، وبعد إنشاء المطار وتدشين المشروعات أصبحت جاذبة للسياحة، لذلك لا بد من عمل رحلات طيران إلى سيوة التي ستساهم في جذب السياح.

وأشار إلى أن سيوة كانت تعاني من زيادة الملوحة والتي تؤثر سلبا على شجر الزيتون والنخيل والمنازل، حتى إنها كانت تؤدي إلى حدوث انهيارات بالمنازل، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه على الفور بإنقاذ سيوة ووضع خطة عاجلة لإنقاذ أراضي الواحة.

ونوه بأن البحيرة في سيوة كانت منذ سنوات على مساحة 4 آلاف، حاليا تتجاوز الـ25 ألف فدان، لافتا إلى أن منازل سيوة لا تخلو من شجر الزيتون والنخيل الذي يعتبر مصدر دخل لكل أهالي سيوة، والتمور بكل أنواعها موجودة في سيوة ومنتشرة في كل الوجبات.

ولفت إلى أن هناك مقترح بتجميع مياه الصرف الزراعي في مكان واحد خارج الواحة، مردفا أن مياه الصرف جاءت من حفر الآبار غير الشرعية التي أدت لتفقد كبير للمياه وتسببت في خطر على الأراضي الزراعية، لذلك سيتم غلق كل الآبار التي حفرت بصورة غير شرعية.

واستطرد: سيتم تجميع مياه الصرف الزراعي في قناة مفتوحة لحماية الأراضي، موضحا أن القناة المفتوحة حٌفرت على مسافة 34 كيلومترا، بمعدات ثقيلة في جبال سيوة لتجميع مياه الصرف الزراعي تمهيدا لنقلها خارج الواحة من خلال قناة المفتوحة.



