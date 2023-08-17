حماة الوطن: مطروح حظت بنصيبها من التنمية بعد عقود من التجاهل

أعلن النائب عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن مشاركة الحزب بوفد شعبي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة السلوم الحدودية بمحافظة مطروح، حضوره لقائه مع الأهالي وسط استقبال شعبى حافل.

وأكد النائب عيسي أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بأن مطروح، حظت خلال السنوات الأخيرة، بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة، بعد عقود من التجاهل والتهميش، وعدم استغلال مقومات المحافظة الواعدة، والتي تعد ثاني أكبر محافظة من حيث المساحة.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح، أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية، على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

وثمن النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم واهتمامه بتطوير منفذ السلوم البري ليصبح من أفضل الموانئ البرية العالمية لتنشيط التجارة البينية بين دول شمال أفريقيا.